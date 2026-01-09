TBSの山形純菜アナウンサーが8日、自身のインスタグラムを更新。“弾丸"ロケを行ったことを報告した。 【写真】おいしそうなカツ丼を手に素敵な笑顔 「今日はNスタの特集ロケで大阪に行きました！滞在時間2時間。移動時間5時間。笑」と投稿。「ロケでは美味しいカツ丼を頂きました」とつづり、カツ丼を手に笑顔のショットを公開。「でもこのカツ丼、驚くほど早いスピードで提供されるんです！！！」と記した。