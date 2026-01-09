明日10日からの3連休は冬の嵐となるでしょう。明日10日は西日本の日本海側から雨や雪、風が強まり、11日から12日にかけて日本海側の広い範囲で警報級の大雪や暴風雪となる見込みです。北日本をはじめ、西日本の太平洋側でも交通に影響する恐れがあります。余裕を持って行動をしてください。3連休に今季最強の寒気襲来明日10日(土)は、朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進む見込みです。その後、11日(日)から12