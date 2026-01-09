横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、迎春のごちそうとして楽しむアツアツの香港式土鍋ご飯「煲仔飯（ポウチャイファン）」が登場。贅沢海鮮と牡蠣、2種の土鍋ご飯と、料理長こだわりの特別コースが提供されます☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」煲仔飯（ポウチャイファン）フェア  期間：2026年1月8日（木）〜3月31日（火）時間：ランチ 月〜金 11:30〜15:30(最終入店14:30)、土日