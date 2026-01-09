ロッテリアに「サンエックスユニバース」とのコラボレーション企画「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」が登場。「サンエックスユニバース」デザインのおもちゃ3種類から1つが、キッズセットのおもちゃとしてもらえます！ ロッテリア「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」  販売期間2026年1月7日（水）〜3月下旬※なくなり次第終了販売時間：10時30分