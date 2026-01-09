昨年12月21日、May'nがヒューリックホール東京でクリスマスライブ『May'n Xmas -the Brightest-』を開催した。同ライブのオフィシャルレポートが到着した。【ライブ写真多数】2日間にわたったMay'nの20周年ライブのステージショットをたっぷりと！May'nにとってアーティストデビュー20周年という大きな節目を駆け抜けた2025年。まずは、5回目を迎えたアコースティックライブツアー『Hang jam』を2月と3月に、May'n とシェリル