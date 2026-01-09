警視庁は新年恒例の「年頭部隊出動訓練」を行い、警察官およそ1200人が参加しました。9日朝、明治神宮外苑では警視庁が「年頭部隊出動訓練」を行い、東京の警備に当たる警察官や、特殊部隊の隊員らおよそ1200人が参加しました。騎馬隊や警察犬の部隊が参加したほか、白バイ隊や、テロ対策を行う特殊車両などあわせて127台が行進をしました。訓練を視察した迫田裕治警視総監は、「首都警察としての150年あまりの経験に裏付けられた