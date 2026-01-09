「啓翁桜」を贈られ、記念写真に納まる高市首相（中央右）ら。中央左は山形県の吉村美栄子知事、左から2人目は鈴木農相＝9日午前、首相官邸高市早苗首相は9日、山形県の吉村美栄子知事と官邸で面会し、名産の「啓翁桜」の切り枝を贈られた。同席した生産者から手渡され「真冬の桜は最高だ。一足早い春を楽しませていただく」と笑顔で応じた。啓翁桜は、促成栽培によって真冬に開花するのが特徴。観賞用の切り枝として全国各地