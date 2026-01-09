明治安田J3の福島ユナイテッドFCに期限付きで加入した元日本代表の三浦知良選手（58）が9日、都内で会見に臨み、意気込みを語った。【映像】「原動力」について語る三浦選手（実際の様子）三浦選手は冒頭「今回、福島ユナイテッドFCに入団が決まり、とても興奮しております。そして、またここでチャレンジできることを幸せに思います」と語った。記者から福島への移籍を決めた経緯と思いについて聞かれると「やはりJ3でプレ