赤沢経済産業相は９日の閣議後記者会見で、中部電力が浜岡原子力発電所（静岡県）の安全審査でデータを意図的に操作していた不正を巡り、「極めて重く受け止めている」と述べた。経産省は中部電に対し、４月６日までに不正の経緯や原因、再発防止策の報告を求めている。赤沢氏は報告結果を踏まえ、「厳正に対処する」と強調した。他の原子力事業者にも同様の事案があれば報告するよう呼びかけている。今月２０日に再稼働を予