マイナビは2026年1月7日、全国の大学1・2年生を対象に実施した、「大学生低学年のキャリア意識調査12月(2028・2029年卒対象)」の結果を発表した。同調査は2025年12月5日~2025年12月12日、 2026年に「二十歳のつどい」を迎える大学生を対象にインターネットで実施した。大学生低学年のキャリア意識調査2026年に「二十歳のつどい」を迎える大学生に「二十歳のつどい」への参加意向を尋ねると、77.6%が「参加する」と回答した。