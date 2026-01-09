平塚競輪Ｆ?「湘南クリーンサイクル杯」は９日、２日目を行い、ドーピング違反から復帰の北井佑季（３５＝神奈川）が５Ｒ準決勝を制し、期待通りのピンピンで優出を決めた。約１年間のブランクも元Ｓ班戦士には大きなマイナス材料にはならなかったようだ。レースは３番手を固めた他地区で同期の平山優太がＳ取りを決め、初日に続いて前受けからスタート。格の違いを見せつけるような全ツッパで別線を完封し、番手の伊豆田浩人