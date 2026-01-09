カズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が９日、都内でＪ３福島の入団会見を行った。横浜ＦＣでプレーしていた２０２１年以来、５年ぶりのＪリーグ復帰。新天地でも背番号は?代名詞?である１１に決まった。カズは福島を選んだことについて「まずＪリーグで、Ｊ３でプレーできること。（昨季）ＪＦＬでプレーしてチームが昇格しない限りＪの舞台に戻れないだろうなと思っていた中でオファーをいただいた。やはりＪでプレーして