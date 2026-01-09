スターバックスコーヒージャパンは、スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店にて、「キャラメル メルツ ラテ」と「キャラメル メルツ フラペチーノ」を1月9日に発売する。今回登場するのは、スターバックス リザーブのエスプレッソを使用したビバレッジ2種。イタリアンベーカリー プリンチのコルネッティと合わせて楽しめるメニューとして展開される。(左)「キャラメル メルツ ラテ(Hot)」Tallサイズのみ 店内利用820