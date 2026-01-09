シャトレーゼは、「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」を1月9日から全国のシャトレーゼにてリニューアル発売する。シャトレーゼ「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」108円今回のリニューアルでは、同商品史上初となる北海道産純生クリーム100%使用を実現した。シンプルで口どけの良いシュー皮に、ミルク感あふれる純生クリームと、やさしい味わいのカスタードクリームを組み合わせた仕立てとなっている。ひと口ご