【女子旅プレス＝2026/01/09】ジェラート ピケ カフェでは、バレンタイン期間限定フェア“Sweet Valentine’s Time”の第1弾アイテムを、2026年1月15日（木）〜2月2日（月）まで提供する。【写真】「クレープとエスプレッソと」の抹茶クレープ専門店が鎌倉に誕生◆ピケカフェのラブリーなバレンタイン今年のバレンタインは、心まで甘く満たす“Sweet Valentine’s Time”をテーマに、vol.1とvol.2の2段階構成で展開される。1月15日