1月9日午前に高知県大豊町で火事があり、空き家1棟と周辺の山林が焼けましたが、けが人はいませんでした。警察によりますと、9日午前10時50分ごろ、長岡郡大豊町で住民から「空き家が燃えている」と119番通報がありました。火は、木造平屋建ての空き家約180平方メートルを全焼し、隣接する山林約220平方メートルも焼いて、約1時間40分後に消し止められました。この火事によるけが人はいませんでした。空き家は高知市の