上海洋山港。（ドローンから、上海＝新華社配信）【新華社上海1月9日】中国港湾運営大手の上海国際港務（集団）は7日、2025年の上海港のコンテナ取扱量が5506万TEU（20フィートコンテナ換算）で過去最高を更新し、16年連続で世界首位を維持したと明らかにした。