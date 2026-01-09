黒竜江省のハルビン駅に到着した旅客ら。（２０２５年５月１日撮影、ハルビン＝新華社配信／原勇）【新華社北京1月9日】中国国家鉄路局は8日、北京で2026年全国鉄道監督管理活動会議を開き、25年の旅客数が前年比6.4％増の45億8800万人、貨物輸送量が2.0％増の52億7300万トンだったと明らかにした。宋修徳（そう・しゅうとく）局長によると、第14次5カ年規画（2021〜25年）期間中、全国の総営業距離は16万5千キロに上り、うち