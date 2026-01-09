NASA＝アメリカ航空宇宙局は8日、国際宇宙ステーションに滞在中の油井亀美也さんを含む宇宙飛行士4人を数日以内に帰還させると発表しました。宇宙飛行士の1人に健康上の問題が生じたためだということです。NASA＝アメリカ航空宇宙局は8日に緊急の記者会見を行い、ISS＝国際宇宙ステーションに滞在中の油井亀美也さんを含む宇宙飛行士4人を数日中に帰還させると明らかにしました。宇宙飛行士の1人に健康上の問題が生じたということ