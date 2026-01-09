9日朝、神奈川県鎌倉市の住宅に複数の男が押し入って男性を殴り、現金などを奪って逃走しました。警察は強盗致傷事件として犯人の行方を追っています。警察によりますと、9日午前5時半ごろ、神奈川県鎌倉市の住宅で住人の男性から「鉄パイプで殴られた」などと110番通報がありました。5人から7人の男が窓ガラスを割って侵入し、寝室にいた45歳の男性に「カネはどこだ」と脅して鉄パイプのようなもので複数回、殴ったということです