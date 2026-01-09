東京証券取引所9日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。決算が好調だった銘柄を中心に買い注文が膨らんだ。円安ドル高も追い風だった。終値は前日比822円63銭高の5万1939円89銭。東証株価指数（TOPIX）は29.77ポイント高の3514.11。出来高は約22億9736万株だった。