９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比８２２円６３銭（１・６１％）高の５万１９３９円８９銭だった。３日ぶりに上昇した。「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングが前日発表した２０２６年８月期の連結業績予想の上方修正が好感され、１銘柄で日経平均を５００円近く押し上げた。日中関係の悪化懸念などから直近で下落していた自動車関連株にも、買い戻しの動きがあった。東証株価指数（