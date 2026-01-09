犬と猫。それぞれに、どんなイメージを持っていますか。今、Xでは、両者の個性がはっきりと表れたある光景が話題になっています。【写真】犬と猫の温度差！？ 微笑ましい“出待ち”ショット「トイレから出てきたらこれですごいよかった。ねこが全然こちらを気にしていないところが芸術点高い」そんなコメントとともに投稿された写真には、どちらも真っ白な被毛をもつ犬と猫の姿が写っていました。ポメラニアンの「ゆきみ」ちゃん（