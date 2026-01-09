10年ぶり全面刷新のハイラックス初公開2026年1月9日、「東京オートサロン2026」にてTCD ASIAは2025年11月にも世界初公開されたばかりの新型「ハイラックス」をベースとしたカスタムモデル「Hilux Customize Concept」を公開しました。1968年に初代が登場したハイラックスは、半世紀以上にわたり世界中で信頼性と耐久性を武器に愛されてきたピックアップトラック。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「ハイラックス」で