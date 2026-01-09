1月9日午前、浜松市で木造2階建ての集合住宅を焼く火事がありました。住人が2階から飛び降りて脱出し、軽いけがをしました。 9日午前9時半頃、浜松市中央区伊左地町の集合住宅で「リビングから火が出ていて、脱出できない」などと110番通報がありました。 警察によりますと、集合住宅は木造2階建てで、火は約3時間後に消し止められました。住人の20代の男性が2階から飛び降りて脱出して病院に運ばれましたが、軽傷の模様です。