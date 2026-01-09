Jリーグは9日、2月6日に開幕する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開催を記念し、2026年2月から3月にかけて行われる開幕期の対象試合におちて、クラブごとにデザインされた特製ブランケット合計76万枚を来場者にプレゼントすると発表した。百年構想リーグは、Jリーグが今年から秋春制に移行するための特別大会で、2月から6月にかけて開催する公式戦。ブランケットのデザインには、人気サッカー漫画「キャプテン翼」「ブル