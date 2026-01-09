俳優の松田龍平（42）が9日、都内でこの日スタートのテレビ朝日主演ドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」（金曜後11・15）の会見に出席した。温泉街が舞台のミステリー作品。探偵兼発明家役で、ちょっと奇妙な依頼を、発明品を使ってゆる〜く解決していく。松田は今作に企画から参加。ゆるい探偵像となった経緯を「探偵だけど、あまり走ったりアクションをしたくないところから始まった。簡単に犯人捕まえてだらだらしゃ