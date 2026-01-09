モデルでタレント、レースクイーンとしても活躍中の辻門アネラ（31）が9日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。盗撮被害を訴えた。この日、幕張メッセ開催「東京オートサロン2026」にイベントコンパニオンとして参加している辻門。ストーリーズで「可愛い私達の下半身をアップで撮影している人がいるので見かけたら現行犯で捕まえてください悪魔！撃退！！してください」と訴えた。辻門は、2019年にPacificFair