栃木・足利市で9日朝、住宅5棟が焼ける火事があり焼け跡から2人の遺体が見つかりました。映像では住宅から激しく炎と煙が立ち上っています。午前7時過ぎ、足利市山下町で「建物から煙が見える」と119番通報がありました。貸家となっている住宅から火が出たとみられ、約3時間後に消し止められました。この火事で4棟が全焼するなど、あわせて住宅5棟が焼けました。警察によりますと、火元とみられる住宅に住む60代の男性がやけどをし