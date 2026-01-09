韓国の非常戒厳をめぐり、内乱首謀罪に問われている尹錫悦前大統領の裁判で、論告求刑公判が開かれています。死刑が求刑される可能性もあります。【映像】戒厳令発令後の韓国国会前の様子公判はソウル中央地裁でけさから開かれていて、まもなく特別検察官が求刑する見通しです。内乱首謀罪の法定刑は死刑と無期懲役、無期禁錮のみで、来月判決が言い渡される見通しです。仮に死刑が求刑されれば韓国の大統領経験者としては全斗