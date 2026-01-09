埼玉・新座市のアパートの一室から1人の遺体が見つかり、警察はこの部屋に住む53歳の男を逮捕しました。1月上旬から埼玉・川越市に住む50代の女性の行方が分からなくなっていて、警察が関連を調べています。山口新容疑者（53）は、新座市の自宅アパートに1人の遺体を遺棄した疑いがもたれています。1月7日から川越市に住む50代の女性と連絡がとれなくなっていて、警察が防犯カメラなどから車で何者かに連れ去られたとみて捜査をし