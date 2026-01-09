空気の乾燥が続く中、インフルエンザに再感染する人が増えています。対策のひとつとして「加湿」をする際のポイントをお伝えします。【写真を見る】「加湿器」部屋のどこに置くのが正解？ウイルス対策でインフル“再感染”を防ぐ【ひるおび】インフルエンザ“再感染者”増加都内のクリニックでは、この1か月ほどでインフルエンザに“再感染”する患者が増加しています。B型に感染した後、A型に感染したケースや、1か月の間に2回イ