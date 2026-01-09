冬の主役＜６＞フィギュアスケート男子鍵山優真２２（オリエンタルバイオ）ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。対マリニン完成度カギ昨年１２月の全日本選手権を制し２大会連続の五輪出場を決めた。日本代表のジャージーに袖を通し、「（五輪出場は）２回目だけど、デザインも変わって、初めてのような