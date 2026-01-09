中国が日本への経済的圧力を強める中、加工食品などの通関手続きにも通常に比べて遅れが出ていることがわかりました。高市首相の「台湾有事」をめぐる国会答弁を受け、日本への経済的圧力を強める中国は、日本産水産物の輸入を事実上、停止しています。こうした中、複数の関係者によりますと、この答弁以降、水産物にとどまらず、日本からの日本酒や加工食品、冷凍食品などの輸出の際にも、これまで必要のなかった資料の提出を求め