韓国Samsung Electronicsは、米ラスベガスで開催した世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」に合わせ、世界初をうたう130インチのMicro RGBテレビ（R95H）を発表した。同社のテレビで最大サイズのMicro RGBテレビとなる。130インチのMicro RGBテレビ（R95H）。Micro RGBテレビは、マイクロサイズのRGB（赤・緑・青）LEDをバックライトに採用し、各LEDの発光を個別制御することで、高い輝度とコントラストを実現する同社が2013