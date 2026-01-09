ＫＤＤＩ株式会社が９日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＰＢＬｉｖｅＰｒｏｄｕｃｅｄｂｙａｕ」での音楽コンテンツの配信を開始する。音楽コンテンツ配信チャンネル「ＰＢＬｉｖｅ」には「ＯｎｅＢｏｏｔｈ，ＯｎｅＬｉｖｅ」をコンセプトに、Ｋ―ＰＯＰシーンを彩るさまざまなアーティストが出演する。電話ボックスをモチーフにしたブースでのライブパフォーマンスが特徴で、本場韓国のミュージッククリップを届け