ロッテは９日、スティベン・アセベド外野手と育成契約を結んだと発表した。背番は１４０に決まった。アセベドは球団を通じて「今年もマリーンズでプレーできる機会をもらえてうれしいです。早くチームメート、そしてファンの皆様と会いたいよ。育成からのスタートとなるけど、去年のように頑張って課題を一つ一つクリアしていい時期に支配下となり、１軍で活躍することを目指しているよ」と意欲を示した。ドミニカ共和国出身