良品計画は1月14日、冷凍プレートごはん3種を「無印良品」の冷凍食品取扱い店舗、およびネットストアで順次発売する。「チキンビリヤニ」「シンガポールチキンライス」「タンドリーチキン&サフランライス」(いずれも790円)無印良品では、2018年から冷凍食品を販売している。特にキンパやおにぎりなど、ごはんメニューは人気が高く、「1/3日分の野菜を使った雑穀ごはん」など、ワンプレートで手軽に楽しめる商品も拡充している