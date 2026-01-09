ロッテは９日、チャリエル・ラドニー投手の育成契約での入団が決まったと発表した。身長１８３センチ、体重９０キロで、背番は１３９に決定した。ドミニカ共和国出身で２０歳の左腕。昨季はレイズのドミニカアカデミーＤＳＬ（ドミニカサマーリーグ）でプレーし、７登板で勝敗なし、防御率６・９４だった。ラドニーは球団を通じて「このたび千葉ロッテマリーンズの一員として迎えていただいたことを心からうれしく、また光栄