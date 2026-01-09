【モデルプレス＝2026/01/09】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が9日、都内で開催された金曜ナイトドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」（毎週金曜 よる11：15〜深夜0：15）制作発表記者会見に、主演の松田龍平、共演の大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、光石研と共に出席。主演の松田とのエピソードを語った。【写真】24歳女優、抜群スタイル際立つミニスカコーデ◆松田龍平主演「探偵さん、リュック開い