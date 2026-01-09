三豊警察署 大みそかに知り合いの女性に「死ぬか」「死にますか」というメッセージを送信したとして、香川県三豊市仁尾町の会社員の男（47）が9日、脅迫の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年12月31日午後9時30分ごろ、SNSのメッセージ機能を使い、知り合いの女性に「死ぬか」「死にますか」「それぐらいの覚悟しとけ」などとメッセージを送信して脅迫した疑いが持たれています。 20