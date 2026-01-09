水道管の総延長は地球約19周 「配管工事屋だからこそ施工環境を理解している。その上で当社が開発した配管点検ロボットは、どんな配管であっても確実に点検することができる」─。こう力を込めるのは弘栄ドリームワークス会長の船橋吾一氏。 船橋吾一・弘栄ドリームワークス会長 住宅やオフィスビル、商業施設など、あらゆる建物