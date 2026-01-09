豪ドルドル、NZドルドルは落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは狭いレンジでもみ合い。原油高などを受けた資源国通貨高と、ドル全面高の流れが交錯。朝からのレンジは0.6688-0.6704ドルとなった。豪ドル円はドル円が157円40銭を付けるなど円安が進む展開となっていることもあり、しっかりした動き。朝の105円02銭から105円38銭を付けた。 NZドルドルも豪ドルドル同様にもみ合い。朝からのレンジは0.5738-0.5754