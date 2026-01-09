モスクワ共同】ロシア国防省は9日、ウクライナに8日夜から9日未明に大規模攻撃を行ったと発表した。昨年末にプーチン大統領の公邸が攻撃された報復だと主張し、最新式中距離弾道ミサイル「オレシニク」も使用したとしている。