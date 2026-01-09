女優・新木優子(32)が9日までに自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつをした。「新年明けましておめでとうございます」と書き出した新木。「2026年午年ということで、皆様にとって何事も"うま"く行くようなそんな1年になりますように」と伝えた。「今年もよろしくお願いします！！」とコメントし、「写真は、2025年美味しかった物たち」とつづってカフェでのキュートなオフショットをアップした。ファンからは「今年