２０２４年、独ハンブルク・バレエ団の芸術監督を退任した世界的振付家ジョン・ノイマイヤー。１９８９年に東京バレエ団に振り付けた作品「月に寄せる七つの俳句」が２月、同バレエ団「レジェンズ・ガラ」で再演される。キャスト選考のために来日した８６歳の巨匠に思いを聞いた。（小間井藍子）「月に寄せる七つの俳句」は、松尾芭蕉や正岡子規、小林一茶などの俳句から着想を得て振り付けた。ノイマイヤー自身、学生時代から