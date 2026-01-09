WEST．藤井流星（32）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。5000円に釣られて芸能界入りしたと明かした。藤井は自身の幼少期について「僕は全く芸能界に憧れがなくて。その当時」と回想。司会の黒柳徹子から「ご両親が履歴書をお出しになったと」と芸能界入りのきっかけを聞かれると、「そうです。10歳ぐらいの時に。僕の意思というより、お母さんの意思で送って」と苦笑した。当時サッカーに打ち込んでい