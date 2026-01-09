タレント中川翔子（40）が9日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。双子生誕から前日でちょうど100日を迎え、番組にも約半年ぶりに復帰して喜びを語った。MC恵俊彰から「しょこたん、おかえりなさーい」と声を掛けられて、中川は「帰ってこられた、ありがたや〜、半年ぶりにおじゃまします」と両手を合わせて喜びを語った。恵が「お写真を持ってきてもらいました」と双子が誕生した昨年9月30日と昨日1月8日に生後