開催中 【拡大画像へ】 Amazonのkindleストアで、マンガ「ラヴクラフト傑作集」がセール価格で販売されている。 本作は、ホラー小説家であり「クトゥルフ神話」の始祖として知られるH・P・ラヴクラフトの作品を、田辺剛氏がマンガ化したもの。今回のセールでは、本作の第1巻から16巻までを約半額で購入することができる。この機会に、世界の深淵を覗いてみてはいかがだろうか？