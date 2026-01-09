９日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。前日の米債券安が重荷となった。 ８日のニューヨーク市場では、米国の週間新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、景気の底堅さが意識された。米長期金利は４．１６％に上昇（価格は下落）した。東京市場では利付国債の入札や国債買い入れオペといった需給イベントがなく、外部環境以外の手掛かり材料を欠いた。株高は円債相場には重荷となったが、日本時間